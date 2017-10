Basisscholen zijn klaar met ouders die zich gedragen als verkeershufters

In Heteren, Elst, Huissen en Zetten irriteren directeuren zich aan te hoge snelheden, parkeren op de stoep rond school en te weinig rekening houden met overstekende kinderen. Aanleiding vormt een discussie op Facebook over de situatie rond scholen in Heteren. Rob Aalbers spreekt daarop van ‘asociaal weggedrag’, Myrthe van Middelkoop schrijft dat het ‘bloedirritant’ is. Met het geklaag hopen de ouders dat er wat gaat veranderen.

Waarschuwing

Het probleem speelt zich in Heteren af rond de twee basisscholen: Haafakkers en Klimboom. Frans Pieters, directeur van basisschool De Haafakkers, schakelt regelmatig de gebiedsagent in om asociale automobilisten te waarschuwen. „Ouders moeten zich aan de regels houden. Dat laten we in de nieuwsbrief weten. Maar ze laten zich niet waarschuwen.’’

Volgens buurtbewoners is het wachten op ongelukken. Jolanda Meijer: „Er zijn voldoende parkeerplaatsen, maar veel ouders parkeren op de stoep of in de bocht. Ik heb geen enkel overzicht. Als een kind tussen twee fout geparkeerde auto's door de weg op vliegt en er ontstaat een ongeluk, dan heb ik het gedaan.”