Beeld in Auschwitz omgekomen Roosje staat weer op de vertrouwde stek tussen de bloemen in Elst

Historie der BetuweOnvergetelijke gebeurtenissen, markante personen en historische gebouwen. De historische kringen in de Betuwe hebben daarover een schat aan informatie. Deze week: het beeld van Roosje in Elst

Elk jaar rond 4 en 5 mei denkt Wim van de Kamp uit Elst aan Roosje. En daarmee aan de familie Manassen. Roosje is het beeld dat bij zijn ouders in de tuin stond. Roosje is de naam van de dochter van Manassen.

De familie Van de Kamp krijgt het verzoek het kunstwerk te bewaren in de Tweede Wereldoorlog. Het plan is om het aan de familie Manassen terug te geven als die terugkeert. Maar de familie komt niet terug. Ze is omgekomen in het concentratiekamp.

Verdiept in de geschiedenis

Wim van de Kamp heeft over Roosje geschreven voor Marithaime. Zijn verhaal is opgenomen in de recente nieuwsbrief van deze historische vereniging uit Elst.

Quote Het beeld heeft jarenlang bij mijn ouders in de tuin gestaan. Als je ouder wordt, wil je er meer van weten Wim van de Kamp

Wim van de Kamp is geboren aan de Roskam, aan de Rijksweg-Zuid in Elst. Zijn jongste zus woont er nu.



Roosje is de dochter van Eugenius (Genis) Manassen en Rachel Gosschalk. Haar vader is koopman en haar oom Salomon (Sam) Manassen heeft dan een slagerij in Elst. Roosje is geboren op 24 maart 1922 en werkt als leerling-verpleegster in de Joods Psychiatrische Inrichting Het Apeldoorns Bosch.



,,Het beeld heeft jarenlang bij mijn ouders in de tuin gestaan. Als je ouder wordt, wil je er meer van weten”, vertelt Wim van de Kamp over de redenen waarom hij zich heeft verdiept in de geschiedenis van Roosje.

Roosje Manassen werd niet ouder dan 20 Roosje Manassen, geboren in Elst op 24 maart 1922, trouwde op 5 februari 1943 in het kamp Westerbork met Bernardus Goslinski, zoon van de veehandelaar Salomon Goslinski en Frouwkje Gosschalk. Als getuigen bij het huwelijk waren aanwezig Lion Poons, voogd van de bruidegom, en Andries Davids, toeziend voogd van de bruidegom. Zij hebben de huwelijksakte getekend. Roosje Goslinski-Manassen kwam op 28 februari 1943, 23 dagen na haar huwelijk, om het leven in concentratiekamp Auschwitz. Ze was toen twintig jaar. Bron: Joods Monument.

Gestolen en weer teruggevonden

Hij schrijft: ‘Toen het transport naar Westerbork definitief en onomkeerbaar werd, heeft de familie Manassen een stenen tuinbeeld aan mijn ouders in bewaring gegeven. Het beeld stelt een jong meisje voor en werd door mijn ouders al snel Roosje genoemd. Het werd in de tuin van De Roskam geplaatst.”

Wims moeder verhuist later naar de Bachstraat en het beeld verhuist mee. Het beeld wordt zelfs gestolen, weer gevonden en teruggezet. Het huis aan De Roskam is dan al verkocht aan Wims jongste zus Sieny en zijn zwager Anton. Enige jaren na het overlijden van zijn moeder vindt Wim van de Kamp het passend als Roosje weer op de oorspronkelijke plek komt te staan. Op de vertrouwde stek tussen de bloemen.

Tien lagen verf verwijderd

,,We hebben nog via het Rode Kruis contact gezocht met verre familie van Manassen, maar die wilde het beeld niet hebben vanwege de herinneringen aan de oorlog”, stelt Wim van de Kamp. Roosje is voor herplaatsing nog wel grondig gerestaureerd door een professioneel bedrijf. ,,Er zaten wel tien lagen verf op”, zegt hij.

De schoolfoto is uit 1935 toen Roosje twaalf jaar was. Het beeld waarover gesproken wordt, staat bij De Roskam, Rijksweg-Zuid 58. De voorgestelde herdenkingstegel is er niet gekomen. Wel zijn op 28 april van dit jaar struikelstenen geplaatst op de hoek van de Rijksweg-Noord en de Griegstraat.

Volledig scherm Een schoolfoto uit 1935, gemaakt op de speelplaats van de Openbare School in Elst, met uiterst links Roos Manassen. Ze is dan twaalf jaar oud. De andere kinderen op de foto zijn (van links af) Tiny Straks, Hans Maters en To Herberts. © privécollectie