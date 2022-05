Bejaarde vrouw belandt in sloot langs de A15

Technisch malheur legt verkeers­blok­ka­de tussen Huissen en Arnhem alwéér plat

ARNHEM/ HUISSEN - Sluipverkeer tussen Huissen en Arnhem en vice versa heeft opnieuw vrij spel. De beweegbare blokkade in de Loostraat, aan de voet van de Huissensedijk in Arnhem-Zuid, ligt voor de zoveelste keer in een paar maanden letterlijk plat. Dat is al zeker anderhalve week het geval.

4 mei