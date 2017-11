'Bekendste mestfraudeur van Nederland' zegt van niets te weten

HAALDEREN - In NRC werd hij afgelopen zaterdag de 'bekendste mestfraudeur van Nederland' genoemd, maar volgens Niels Lentjes (volledige naam, 'want ik ben geen crimineel') uit Haalderen zit het allemaal anders. ,,Als je aan de ene wetgeving voldoet, dan ben je volgens andere regels weer in overtreding.’’

NRC publiceerde dit weekend de resultaten van een onderzoek naar mestfraude. De krant stelde een lijst samen met tientallen belangrijke spelers in de mestsector in Zuidoost-Nederland.

Woedend

Van de 56 bedrijven, voornamelijk gevestigd in de provincies Brabant en Limburg, zijn er volgens de krant 36 (64 procent) door de NVWA of het Openbaar Ministerie weleens beboet, verdacht of veroordeeld voor gesjoemel. Minister Schouten van Landbouw reageerde woedend op de uitkomsten. Ze heeft aangekondigd deze week met de brancheorganisaties om de tafel te willen. ,,En ik verwacht van hen tekst en uitleg te krijgen’’, voegde de ChristenUnie-minister daaraan toe.

'Onjuist'

Op plek vier op de lijst, als één van de weinige Gelderse namen: Niels Lentjes. NRC noemt hem de 'bekendste mestfraudeur van Nederland', die met twee bedrijven stelselmatig de regels voor het uitrijden van mest zou hebben omzeild. Hij zou daarvoor veroordeeld zijn, en een boete van bijna 800.000 euro opgelegd hebben gekregen. ,,Klopt allemaal niets van", zegt de 24-jarige aan de keukentafel in Haalderen. De twee bedrijven waar de krant het over heeft, Agrarische Productenteelt- en handel de Betuwe BV en Triwab BV, hebben volgens Lentjes nooit in mest gedaan. ,,Tenminste, niet in de mesthandel. Eén van die twee heeft alleen bemiddeld in de meststroom.’’

Regeling

Die 8 ton boete, die heeft Lentjes naar eigen zeggen ook nooit gehad. ,,Er hebben in het verleden wel wat dingetjes gespeeld, maar die zijn met een sisser afgelopen. Ik ben of vrijgesproken, of heb een regeling getroffen met de overheid.’’

Zoals een paar jaar geleden, toen er een inval werd gedaan bij de Haalderenaar, op verdenking van mestfraude. De bedrijven werden vrijgesproken, hijzelf trof een schikking. ,,Maar alleen om er vanaf te zijn. Dat werd een taakstraf. En die heb ik netjes uitgevoerd.’’ In een andere zaak werd hij vorig jaar in hoger beroep vrijgesproken van mestfraude. ,,Maar dat hoor je dan weer nooit in de media.’’

Web

Lentjes moet lachen om sommige bedrijven op de NRC-lijst, als hij 'm zaterdagmiddag voor het eerst onder ogen krijgt. ,,Ik ben er van overtuigd dat al die mensen onschuldig zijn. Het komt simpelweg door het spinnenweb van regels rond mest’’, is zijn verklaring. ,,Als je aan de ene wetgeving voldoet, dan ben je volgens andere wetgeving weer in overtreding.’’ Wel erkent de 24-jarige dat hij in het verleden met de verkeerde klanten zaken heeft gedaan. ,,Zij deden het niet volgens de regels, maar als tussenpersoon wijst de NVWA naar ons, en worden wij als dader aangemerkt.’’

Hij zegt zich niet verantwoordelijk te voelen voor 'wat een cliënt doet met het product dat ik lever'. ,,Justitie ziet dat wellicht anders. Maar ik zou niet kunnen omschrijven wat mestfraude is.’’ Toch zegt Lentjes er meer dan voorheen voor te waken met wie hij in zee gaat. ,,Ik luister nu beter naar mijn intuïtie, maar ik kan nog altijd niet in de boekhouding van mijn cliënten kijken. Maar, het verleden is afgesloten. Ik ben een nieuw leven begonnen, een nieuw boek.’’