Bemmel is 'nieuwe Europese hoofdstad in entertainmentwereld'

update Betrapte inbreker springt in Rijn, maar wordt aan overkant gepakt

26 september WAGENINGEN/RANDWIJK - Een 35-jarige Edenaar is woensdagochtend vroeg in de Nederrijn bij Wageningen gesprongen. De man was betrapt bij een inbraakpoging op het Lexkesveer tussen Wageningen en Randwijk en probeerde zo aan de politie te ontkomen. Tevergeefs, aan de Randwijkse kant van de rivier werd hij alsnog ingerekend.