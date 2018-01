Bemmel rouwt om dood kleine Jim (7) bij ongeluk op A325

BEMMEL - Bemmel is in rouw o m het verkeersongeluk waarbij zaterdagavond de 7-jarige Jim van Ast het leven liet en zijn ouders en broertje gewond raakten. Op Jims basisschool Donatushof wordt vanochtend alles in het werk gesteld om de leerlingen goed op te vangen.

Burgemeester Marianne Schuurmans wil zo snel mogelijk bij de getroffen gezinsleden op bezoek, vertelt ze. In een tweet noemde ze hun leed onvoorstelbaar en niet te bevatten.

De auto van het gezin Van Ast raakte zaterdag omstreeks kwart over tien van de weg op de A325 bij knooppunt Ressen. De familie kwam uit de richting Nijmegen. Het politieonderzoek naar de toedracht is nog niet afgerond. ,,We willen de vader spreken zodra dat kan, want hij zat achter het stuur’’, vertelt een politiewoordvoerder.

(Tekst loopt door onder de foto)

Volledig scherm De auto na het ongeluk op de A325. © Roland Heitink / Persbureau Heitink

Troostboom

Het gezin Van Ast is bekend in Bemmel. Vader André van Ast heeft zijn eigen makelaarskantoor Goed Geregeld. Moeder Eva werkt in Bemmel bij optiek Thijssen. Jims broer Miró zit op het voortgezet onderwijs. Jim zelf zat in groep 3 (de Sering) van basisschool Donatushof. Directeur Mariken Goris van de school heeft zondag alle ouders van de kinderen uit Jims klas gebeld, om ervoor te zorgen dat iedereen van het droeve nieuws op de hoogte was. De andere ouders van de school hebben een brief gekregen.

In de school is vandaag iemand van Slachtofferhulp aanwezig om te helpen bij het opvangen van de leerlingen. Op drie plekken in de school staan 'troostbomen', waaraan de leerlingen een bericht, wens of gedachte kan achterlaten voor het getroffen gezin. Het is de bedoeling dat deze berichten ook werkelijk bij de familie Van Ast terechtkomen.