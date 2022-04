Betaalbare koopwoningen in project Rijzenburg geschrapt bij start verkoop

ELST - Bunte Vastgoed is niet van plan goedkope koopwoningen in het bouwplan Rijzenburg op te nemen. Terwijl die wel expliciet in het bestemmingsplan staan. Het bouwbedrijf beroept zich op nieuwe afspraken.

Door de grote nood aan betaalbare koopwoningen had de gemeente voor de nieuwbouw aan de Rijksweg-Noord in Elst in maart 2021 afspraken gemaakt over de verkoopprijzen van de woningen. Er zouden tien woningen komen met prijzen tot 265.000 euro, waarvan ook een deel met prijzen tot 189.800 euro.

Daarnaast zouden er negen woningen komen met een prijs tot 350.000 euro, door de gemeente bestempeld als categorie middelduur. Verder was er ruimte voor twee woningen met een vrije vraagprijs boven dat bedrag.

Goedkope woningen verdwenen

Nieuwe afspraken tussen de gemeente en Bunte Vastgoed stelden dit later bij naar zeventien woningen met een prijs tussen 189.000 en en 350.000 euro en vier woningen boven dat bedrag. Nu blijkt dus dat de gegeven ruimte maximaal is ingezet bij het in de markt zetten van de woningen. Op de site van het project staan elf woningen voor 349.500 euro, zes woningen voor 350.000 euro en vier met een prijs daar ruim boven.

Quote Overal in de bouw zijn de kosten enorm toegenomen Frank Kock

Frank Kock van Bunte Vastgoed verklaart de nieuwe vraagprijs door de gestegen kosten en nieuw gemaakte afspraken. ,,Overal in de bouw zijn de kosten enorm toegenomen.” Daarnaast zegt hij niet bekend te zijn met eerdere afspraken over verkoopprijzen tot 189.800 euro of over afspraken voor woningen in het sociale koopsegment.

Wethouder Wijnte Hol (ruimtelijke ordening) geeft aan dat de mogelijkheid om voor woningen tot 349.500 te kiezen altijd al tot de mogelijkheden behoorde. ,,Deze prijzen waren nodig, anders zou er helemaal geen bouwplan zijn geweest.”

Wel dwong Hol in ruil voor het mogen bouwen van twee extra vrije sectorwoningen een woonverplichting voor kopers af. Het bouwplan omvat nu één woning van 725.000, één van 685.000, één van 485.000, één van 460.000, zes huizen van 350.000 en elf van 349.500 euro. De verkoop start 22 april.