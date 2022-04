Betuwenaar kan laat na Koningsnacht en Koningsdag nog uit Arnhem met trein thuiskomen

De tijd dringt voor Bony om zich te bewijzen bij NEC: ‘Ik wil blijven en hoop dat het goedkomt’

WENUM WIESEL - Voor Wilfried Bony begint de tijd te dringen om te laten zien dat hij contractverlenging waard is bij NEC. De 33-jarige spits stond in een oefenwedstrijd tegen sc Heerenveen (1-1) voor het eerst in de basis en maakte zijn eerste doelpunt voor de Nijmeegse club.

