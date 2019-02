Betuwse talenten Xander Jansen en Steffi Kregting vertegenwoordigen Nederland op Special Olympics World Games

column In het stadsmuse­um blijkt dat in Huissen vooral de toekomst is vervalst

23 februari Er valt heel wat te lachen in Nederland. Zo blijkt het Gulden Vlies in het Tielse Flipjemuseum weinig meer dan een soort carnavalsonderscheiding. Geen kostbare ridderorde van vijfhonderd jaar, maar een honderd jaar oude mop. En eigenlijk hoop ik stiekem dat die tekening van Rubens, ooit van het staatszakgeld door het koningshuis aangeschaft, ook een vervalsing is.