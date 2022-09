Betuwse vrees voor digitaal collecteren lijkt ongegrond: opbrengst bijna even hoog

De zorgen waren groot in aanloop naar de collecteweek voor KWF Kankerbestrijding eerder deze maand. Het scannen van een QR-code op een bord van een collectant was de nieuwe manier om geld in te zamelen. De oude collectebussen met klinkende munten zijn afgeschaft.

Gevreesd werd voor lagere opbrengsten en het afhaken van collectanten door deze werkwijze, omdat met name ouderen niet met zo’n code overweg kunnen. In Tiel werd de afdeling zelfs opgeheven en ook in Heteren werd aangegeven dat mogelijk te doen, omdat het digitaal collecteren daar vorig jaar al slecht viel.

Ook Ben Roelofs uit Huissen vond het vooraf ‘erg spannend’, maar noemt zich na het zien van de opbrengsten toch ‘een blij man’.

19.249 euro in Lingewaard

,,In Huissen is door 37 collectanten gelopen. In totaal is 7339 euro opgehaald. In heel Lingewaard, verdeeld over zeven kernen, is dat 19.249 euro.” En dat zijn bedragen die helemaal niet ver verwijderd liggen van voor corona en het digitale collecteren. ,,In vorige jaren werd in Huissen de 10.000 euro aangetikt. Met een betere voorbereiding moet dat volgend jaar ook wel weer lukken”, zegt een positieve Roelofs.

,,Vooraf dacht ik: dit wordt een debacle. Ik had slapeloze nachten, maar we hebben niet opgegeven. Iedere keer legden we het verhaal keurig uit aan de deuren. Daar ging veel tijd in zitten, maar dat is het waard, zo blijkt.”

Loovelden

Bijzonder is dat in de Huissense wijk Loovelden 300 procent meer is opgehaald dan andere jaren: van gemiddeld 1000 naar 3200 euro. ,,Daar wonen veel jonge gezinnen en de wijk groeit”, is de verklaring van Roelofs.

Minpuntje: niet alle lokale collectanten beschikten over een juiste QR-code. ,,Daardoor is zo’n 600 euro rechtstreeks naar de landelijke KWF-afdeling gegaan en is dat bedrag dus niet bij de Huissense afdeling opgeteld. Jammer, want anders hadden we de 8000 euro gehaald.”

Hoe het in Heteren precies is verlopen, kan coördinator Stineke Veenhuizen nog niet zeggen. ,,,We zitten op een bedrag van 1551 euro, maar er druppelt nog wat binnen. De één vond het goed gaan, de ander juist niet.” Ze vertelt over enkele mensen ‘die het niet aandurfden’ om via de QR-code op het bord van de collectant geld over te maken. Er wordt nog altijd hard gezocht naar opvolgers om de afdeling voort te zetten. Veenhuizen en haar collega stoppen.