Betuwse wegen puilen weer uit: Willem Alexanderbrug bijna 20 procent drukker dan vóór corona

Tekort aan hulpen in huishou­ding zo groot dat deel Betuwse ouderen het in de zomer zelf moet zien te redden

ELST - Het tekort aan hulpen in de huishouding in de Betuwe is zo groot dat ouderen er rekening mee moeten houden dat ze het de komende zomer zelf moeten zien te redden. De zorgaanbieders hebben te maken met grote personeelstekorten, waardoor bij ziekte en vakanties geen vervanging meer beschikbaar is.

28 juni