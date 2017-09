Vete in residence Oosterhout sleept zich ook voort bij de rechter

UTRECHT/ OOSTERHOUT - Hoe hard de kantonrechter ook haar best deed, het lukte haar niet om de patstelling tussen zo'n 75 bewoners van Residence Tergouw en de directie van het Oosterhoutse woonpark te doorbreken. Beide partijen staan nog altijd lijnrecht tegenover elkaar, zo bleek maandag in de Utrechtse rechtbank.

Volgens de bewoners berekent de directie, bestaande uit de zussen Marjan Greveling van Tergouw en Mieke van Tergouw, al jaren veel te hoge energiekosten. „De facturen slaan helemaal nergens op.”

Een poging van de kantonrechter om tot een mediationtraject - bemiddeling met een onafhankelijke derde - te komen, werd door de raadsman van de bewoners ferm van de hand gedaan: „Daarvoor is in het verleden al veel te veel gebeurd. Het vertrouwen is helemaal weg. De directie heeft nooit enige vorm van medewerking verleend.”

Bittere noodzaak

De twee zussen zagen wel wat in een dergelijk bemiddelingstraject. Sterker nog, volgens hen is een bittere noodzaak: „Doordat de bewoners op dit moment hun facturen niet willen betalen, dreigen wij nu in betalingsproblemen te raken”, constateerde Mieke van Tergouw. „Want wij moeten wél gewoon aan onze verplichtingen voldoen. Als niet snel een oplossing komt, vrees ik dat een einde van Residence Tergouw onontkoombaar is. Daar heeft niemand baat bij, zeker ook de bewoners niet.”

Zij erkende dat een hoop is misgegaan. „De bewoners hebben fouten gemaakt, wij ook. Wij misschien nog wel meer. Maar we moeten vooruit, het verleden achter ons laten.”

Dat verleden liegt er niet om: al jaren liggen de bewoners overhoop met de zussen over de 'onverklaarbare' en 'veel te hoge' facturen die zij ontvangen van de directie. Ook worden bovenop de te betalen energienota's administratiekosten en winstopslag berekend, iets waar volgens de bewoners geen enkele grondslag voor bestaat. Eerder besloot de rechter al dat de zussen openheid van zaken moesten geven. „Daarop hebben ze een schoenendoos met facturen op de schutting gegooid”, betoogde de advocaat van de bewoners. „Zo van, zoek het maar uit. Nog steeds is er geen touw aan vast te knopen.”

Vechten tegen de bierkaai

De raadsvrouwe van de zussen verzuchtte dat 'het vechten tegen de bierkaai' is: „Alle stukken zijn inmiddels overgelegd, we hebben meer dan voldoende duidelijkheid gegeven. Wat meer kan er nog worden gedaan, moet alles tot drie cijfers na de komma worden uitgesplitst?” Een deel van de bewoners wil pas weer betalen tot duidelijkheid over de facturen bestaat. Wat betreft de directie is daar inmiddels ruimschoots aan voldaan. „Dus moeten zij ook gewoon weer aan hun betalingsverplichting voldoen.”

De kantonrechter doet op zijn vroegst 25 oktober uitspraak. De kans is groot dat het een tussenvonnis betreft: een definitieve afwikkeling van de kwestie kan dus nog wel even op zich laten wachten.