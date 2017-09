Bierpulschuiven, dáár kijkt Valburg het hele jaar naar uit

Voed­sel­ver­spil­ling met succes aangepakt bij zieken- en verpleeghuizen

10:22 NIJMEGEN/WIJCHEN - Hogere waardering voor de maaltijden. Minder eten weggooien in de afvalbak. Duurzamer koken, want meer gebruik van streekproducten. En ook nog minder kosten, gemiddeld 50.000 euro per zorginstelling per jaar. Met elkaar gaven 89 instellingen in het land 5 miljoen euro minder uit aan eten.