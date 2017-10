Bijna blinde Lieke kan blijven hardlopen door buddy Frank

Twee- tot driemaal in de week trekt Brouwer haar gympen aan, rent ze wel 10 kilometer. Brouwer en Tenback zijn dan met elkaar verbonden door middel van een koord. ,,Lieke vertrouwt op mij. Ik waarschuw haar voor tegenliggers en leidt haar om een heuveltje heen. Ik ben haar ogen, als het ware’’, zegt Tenback.



Brouwer was kraamverpleegkundige in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Ze is volledig afgekeurd. ,,Ik kan mijn vak niet meer uitoefenen. Ik zie alleen nog vaag licht, geen kleuren. Ik ben letterlijk mijn zicht verloren, maar ook een stuk zelfstandigheid. Soms heb ik het daar heel moeilijk mee.’’



De afgelopen periode leerde Brouwer omgaan met haar handicap. ,,Ik zet nu mijn andere zintuigen in. Communicatief ben ik sterker geworden. Ik hoor of iemand emotioneel of blij is. Mijn gehoor is anders; beter’’, vertelt ze.



Tenback beaamt dat. ,,Als ik met Lieke vlakbij de snelweg loop, hoort ze vogels, terwijl ik alleen auto's hoor. Lopen met Lieke is leuk en het geeft mij veel voldoening.’’