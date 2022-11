Bijzondere verfspuitkunst bij uitgangen van de lift: ‘Kunst leidt af van reden van bezoek’

Met Henk Grim en Raymond Willemsen Dat Cillessen WK mist, kost NEC veel geld • Overname Vitesse nog niet rond • De Graafschap moet snel een scout nemen

Omdat Jasper Cillessen niet naar het WK gaat, loopt zijn club NEC behoorlijk wat geld mis, waarom? De overname van Vitesse door investeerder Coley Parry is nog steeds niet officieel, komt dat nog wel goed? En De Graafschap moet heel snel investeren in een goede scout, want zoals het nu gaat, kan echt niet.

14 november