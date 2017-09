Bo uit Heteren schiet de dieren op Sint-Maarten te hulp

Dekens, verband, medicijnen en voer zijn momenteel hard nodig op Sint-Maarten. Voor dieren welteverstaan. Sinds de orkaan het eiland verwoestte, zijn veel dieren dakloos. Hulp is noodzakelijk, meent Bo Messemaker. Hij besloot een Facebookbericht te plaatsen om goederen in te zamelen.

Gewond

De Heterenaar is lid van stichting Second Chance Foundation. Zij ondersteunt al jaren een dierenasiel in het zuiden van Spanje. Via de stichting hoorde Messemaker van het asiel op Sint-Maarten dat volledig onder water staat. „Dieren zwerven op straat, gewond en doelloos.”

Dat er hulpverlening voor dieren komt, is volgens hem erg belangrijk. „Mensen krijgen hulp van bijvoorbeeld het Rode Kruis. Wij moeten ook opkomen voor de dieren. Die kunnen zichzelf niet redden.”

Zwerven

De inzamelingsactie is bedoeld voor de honden, katten, paarden en ezels op Sint-Maarten. Onbekend is hoeveel dat er precies zijn. „Voor de ramp was het al slecht gesteld met de dieren op het eiland”, legt Messemaker uit. „Veel van hen zwierven op straat. Deze situatie maakt het alleen maar erger.”