Boosheid in Lingewaard over hogere waterrekening

Vitens berekent belasting door die de gemeente Lingewaard het bedrijf oplegt, omdat drinkwaterleidingen in grond van de gemeente liggen. Die belasting heeft precariobelasting. In de brief legt Vitens uit dat ze niet blij is deze forse verhoging te moeten opleggen. Dat het bedrijf dit toch doet, is om te voorkomen dat andere klanten moeten meebetalen voor een belasting van een gemeente waarin ze niet wonen.

Vitens laat weten dat ze tegen precariobelasting is. Vooral omdat kraanwater als eerste levensbehoefte voor iedereen goedkoop beschikbaar zou moeten zijn, maar ook omdat het vreemd is dat de gemeente via een andere organisatie belasting int.

Voorbarig

De gemeente Lingewaard zegt dat de op basis van een gemeenteraadsbesluit sinds 2016 precario wordt opgelegd, net als in ongeveer 160 andere gemeenten. Maar dat Vitens nu deze brief stuurt, noemt Lingewaard 'voorbarig'. 'Vitens heeft namelijk van gemeente Lingewaard uitstel van betaling gekregen. De maatschappij heeft tegen de precariobelasting bezwaar gemaakt en dat bezwaar is momenteel in behandeling bij de rechter', valt te lezen in een schriftelijke verklaring.

'Bovendien heeft de gemeenteraad van Lingewaard al eerder besloten dat inwoners een compensatie ontvangen in de opgelegde verhoging van Vitens', wordt daar nog aan toegevoegd.

Vragen

De SP in Lingewaard heeft inmiddels vragen gesteld over de brief van Vitens en spreekt de hoop uit dat de gemeente woord houdt als het gaat om de compensatie.

Vitens stuurde soortgelijke brieven naar inwoners van Hattem en Oldebroek. Daar gaat het om lagere bedragen, respectievelijk 60 en 78 euro.