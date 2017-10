Bestuurder spoorloos na aanrijden twee auto's en boom in Bemmel

Inwoners deel Waalsprong in de spitstijden gratis met bus

14:05 NIJMEGEN - Zo'n 2.500 huishoudens in de Waalsprong kunnen het komende half jaar tenminste twee maanden lang tijdens de spitstijden gratis met de bus naar het werk of school in Nijmegen. Per huishouden kunnen twee personen deelnemen aan deze actie die bedoeld is om 'bewoners kennis te laten maken met het gemak van de bus'.