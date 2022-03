Bouwen, bouwen, bouwen, maar niet in park Lingezegen

Dat er krapte heerst op de woningmarkt in Lingewaard en Overbetuwe is geen geheim. Ook de explosie van de huizenprijzen is aan beide Betuwse gemeenten niet voorbijgegaan.



Die zijn door de krapte in combinatie met de historisch lage rentestand de afgelopen vier jaar met tientallen procenten opgedreven. Bouwen, bouwen, bouwen was de afgelopen vier jaar dan ook het parool en dat blijft ook in de komende raadsperiode zo.