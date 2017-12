Brand in oliebollenkraam krijgt Melissa niet klein

Melissa denkt regelmatig terug aan het ongeluk. ,,Mijn man in vlammen, dat beeld vergeet ik nooit meer. En we zijn onze wagen verloren, iets waar we hard voor hebben gewerkt. Niets werkte meer, alles was doorgebrand. De wagen is met twee bulldozers in elkaar geschoven en met een kraan van de Markt in Huissen gehaald.’’



Bennie had veel brandwonden. Hij is daarvoor meerdere malen behandeld. Enorme blaren werden doorgeprikt en de handen ingezwachteld. ,,Gelukkig zijn de brandwonden van Bennie en mijn zwager mooi hersteld. Als je goed kijkt, zie je kleurverschil, vlekken. Maar de huid is niet ruw meer’’, vertelt Melissa.



Geld voor een nieuwe kraam hebben Melissa en Bennie nog niet. Daarom huren ze er een. Want van stoppen wil Melissa niets weten. ,,Ik sta al dertien jaar op de Markt in Huissen; het is echt mijn stadje geworden. Ik heb de brand een plek gegeven. Ik wil door, móet door. Zo is het leven.’’