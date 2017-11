Brand? Vlucht naar een vuurwerkdepot

Hij moet anoniem blijven, omdat toezichthouders in toenemende mate worden bedreigd. Niet door vuurwerkverkopers, zegt de toezichthouder er haastig bij. ,,We controleren meer dan alleen opslagloodsen voor vuurwerk.”



Vandaag is hij in Elst, bij autohandelaar André Bax die al dertien jaar lang vuurwerk verkoopt aan de Edisonweg. Samen lopen ze door de kluis die over een paar weken helemaal vol staat met dozen vuurwerk. ,,De looppaden moeten minstens 75 centimeter breed zijn en de dozen mogen niet hoger opgestapeld staan dan de geel-zwarte lijn op de muur”, zegt de toezichthouder. Die lijn is afgestemd op de sprinklers aan het plafond. In december komt hij terug om te kijken of Bax zich aan die regels houdt.