Broers Huisman zijn 150 jaar lid van RKHVV: 'Vader vond Ajax flauwekul'

Schoenma­ker nieuwe slag: geen sleutels, wél zelfontwor­pen schoenen

29 september KESTEREN - ,,Schoenen maken is eigenlijk heel hip. Je hoeft het echt niet per se in combinatie met een sleutelmakerij te presenteren.’’ vertelt Renza Frings (39) gedreven over haar vak. Hoewel ze hiernaast ook nog werkt als grafisch vormgever, opent ze per 1 oktober haar eigen schoenmakerij aan het dorpsplein in Kesteren. En nee, niet alleen om hakken te repareren. Ze ontwerpt ook schoenen.