Buis en De Groot wereldkampioen dubbelspel rolstoeltennis

ICE laat hart treinspotters in Betuwe harder kloppen: 'Dit wil je niet missen'

11:00 VALBURG - Turen in de verte, camera op statief, handen in de zakken en een beetje babbelen met je medespotters. Naar schatting tientallen treinliefhebbers stonden zaterdaqg langs de dik 40 kilometer Betuweroute tussen Elst en Meteren. Althans, op de open plekken of bovenop viaducten, want dit goederenspoor ligt voor zeker de helft ingesloten tussen betonnen geluidswanden; om te kijken moet je een goed plekje uitzoeken.