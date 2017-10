Burgemeester Lingewaard wil geen roofvogels meer zien op braderie

video 'Vergeten' Slag om de Betuwe nagespeeld

4 oktober RANDWIJK - Het oorlogsverhaal van Arnhem en Nijmegen is bekend, maar dat er heftig is gevochten in de Betuwe weten niet veel mensen. Het evenement The Island, zoals de geallieerden het gebied tussen Rijn en Waal noemden, moet daar verandering in brengen.