Buurt vraagt gemeente: laat ons de gedumpte kippen en konijnen vangen

Aangifte na vernieling hekken tegen scooters in Huissen

18 oktober HUISSEN - Lingewaard heeft aangifte gedaan van vernieling van hekken in de Huissense wijk Loovelden. Dat zegt wethouder Theo Peren. Over de hekken was eind september veel te doen, omdat ze geen scooters tegenhielden, wat wel de bedoeling was. Ongeveer een week nadat dit was hersteld, lagen ze plat.