,,De laatste keer dat we in de zomervakantie voor hoogwater moesten ontruimen, was in 1980. Dus dit is wel bijzonder ja. En balen ook, vooral voor onze gasten. Want het is al zo dringen om een plekje te vinden’’, zegt eigenaar Roger Cornelissen van Camping Waalstrand in Gendt.



,,Kijk, we hebben ervaring met de rivier. Dus verplaatsen en straks weer schoonmaken als het water is gezakt, is min of meer routine. Nu is het vooral een logistieke uitdaging. We proberen de gasten die weg moeten, wel een alternatief te bieden.”