Carla moet vechten voor haar rolstoel: 'Arts paste onder druk rapport aan'

Lynet (24) klaar voor uitdagingen bij Huissense brandweer

9:11 HUISSEN - De vrijwillige brandweer worstelt met een gebrek aan vrijwilligers op diverse brandweerposten, in het gehele land. Ook het korps in Huissen zocht de afgelopen maanden naarstig naar vers bloed en dat is gelukt. Lynet Elings (24) is precies wat de brandweer in heel Nederland zoekt: enthousiast, jong én vrouw.