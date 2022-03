CDA en GBO nek aan nek als grootste fractie, ook lokale partij BOB zit flink in de lift

UPDATEELST - Behouden de coalitiepartijen CDA, GBO en VVD hun meerderheid in de Overbetuwse gemeenteraad of gaan de machtspanelen schuiven. Volg hier de ontwikkelingen in Overbetuwe. Om 21.00 uur volgt de eerste tussenstand, daarna krijgt u regelmatige updates van de uitslagen.

23.05.

Met 28 van de 35 stembureaus geteld lijkt de tussenstand die sinds tussenronde twee op het bord stond te beklijven. GBO en CDA blijven met elk zeven zetels nek aan nek in de race naar wie van de twee zich de grootste mag noemen. BOB klimt van twee naar vier zetels en lijkt daarmee de derde partij in Overbetuwe te worden. D66, VVD en GroenLinks volgen met elk drie zetels. PvdA en ChristenUnie staan op 1 zetel en de SGP blijft op nul.

Volledig scherm De tussenstand na 28 van de 35 stembureaus. © dG

22.45.

Met de stemmen van 22 van de 35 stembureaus geteld is Overbetuwe ruim over de helft. De derde tussenstand is een kopie van de tweede geworden. GBO (7) en CDA (7) blijven strijden om wie de grootste wordt. Beide hebben zeven zetels, maar GBO heeft iets meer stemmen binnengehaald. GroenLinks, D66 en VVD blijven op drie zetels in deze tussenstand. Ook lokale partij BOB blijft het goed doen en staat in de tussenstand nog steeds op vier zetels, een verdubbeling van de huidige twee. PvdA en ChristenUnie staan beide op een zetel.

Volledig scherm SGP-Lijsttrekker Alex van Nifterik lijkt zich er al bij te hebben neergelegd dat zijn partij ook deze keer de raad niet haalt. De SGP lijkt op ongeveer 550 stemmen af te koersen, dat is 150 te weinig voor een raadszetel. © dG

De SGP staat nog op nul en omdat de stembureaus in Zetten en Randwijk inmiddels binnen zijn, de dorpen waar veel SGP-stemmers wonen, lijkt de partij ook deze keer de raad niet te halen. Lijsttrekker Alex van Nifterik lijkt zich daar al bij te hebben neergelegd. ,,Als we net zoveel stemmen halen als de vorige weer, dan ben ik toch tevreden.” Vier jaar geleden haalde de SGP 550 stemmen, voor een zetel zijn er ongeveer 700 stemmen nodig.

22.10.

Met twaalf van de vijfendertig stembureaus geteld blijven CDA en GBO met elk zeven zetels aan kop. Opvallend was dat GBO het op stembureaus in Elst heel goed doet.

Ten opzichte van de eerste tussenstand pakt GroenLinks weer een zeteltje terug en staat nu op drie zetels. D66 blijft ook op drie. BOB houdt die vierde zetel nog vast, maar de PvdA zakt in de laatste tussenstand terug van twee naar één zetel. De ChristenUnie blijft op één zetel. De SGP staat nog steeds op nul.

21.45.

Met een groei van vier naar zeven zetels (GBO) en van twee naar vier (BOB) schieten de beide lokale partijen op basis van de eerste tussenstand uit de startblokken. ,,Je zit toch met klamme handjes op de eerste uitslagen te wachten, dus dan stemt dit heel hoopvol", zegt GBO-lijsttrekker Dimitri Horsthuis-Tangelder.

Volledig scherm Ard op de Weegh van de BOB (links) en Dimitri Horsthuis-Tangelder (GBO) schieten uit de startblokken bij de eerste tussenstand. GBO groeit van vier naar zeven en BOB van twee naar vier. © dG

Ook Ard op de Weegh, de lijsttrekker van BOB is tevreden met de start. ,,Ik verwacht van twee naar drie te groeien, dus dan is vier bij deze eerste uitslag een heel lekker begin. Ik hoop dat we die vierde zetel vast kunnen houden, dat zou een geweldige verdubbeling zijn.”

21.40.

Met tien procent van de stemmen geteld, de stemmen die maandag en dinsdag zijn uitgebracht, gaan CDA en GBO met elk zeven zetels op kop in de strijd om wie zich de straks de grootste fractie mag noemen en de regie krijgt bij de collegevorming. Het CDA zakt wel in deze uitslag van de huidige 9 zetels naar zeven. GBO, nu vier zetels, zou er dan drie winnen.



GroenLinks zakt in de voorlopige tussenstand van vier naar twee. D66 levert voorlopig ook een zetel in en zakt van vier naar drie. De VVD blijft de huidige drie vasthouden. BOB verdubbelt van twee naar vier, PvdA blijft staan op twee zetels en ook de ChristenUnie behoud haar enige zetel. De SGP staat nog op nul.

De verwachte opkomst is 55 procent, maar ook dat is nog een inschatting.

21.00 uur.

GroenLinks-lijstrekker Rik van den Dam is om één minuut voor negen de eerste politicus die zich in de Rijn/Waalzaal van het gemeentehuis in Elst laat zien. ,,Ik ben voorzichtig optimistisch", zegt hij desgevraagd. ,,Als wij vandaag vier zetels halen, dus behoud van ons huidige aantal, is dat voor ons een goede uitslag. Dus met voorzichtig optimistisch bedoel ik vier zetels.”

Volledig scherm Rik van den Dam (tweede van rechts) en de andere kandidaten van GroenLinks zijn optimistisch over de uitslag. © dG

20.00 uur.

Volledig scherm Terwijl op de bovenverdieping van het gemeentehuis in Elst de laatste voorbereidingen worden getroffen voor de verkiezingsavond wordt er een etage lager nog volop gestemd. De stembussen sluiten om 21.00 uur. © dG

Met nog een uur te gaan, om 21.00 uur sluiten de stembussen, loopt op het gemeentehuis in Elst de ene na de andere stemmer nog binnen voor het uitbrengen van hun stem. Op de bovenverdieping wordt de laatste hand gelegd aan de voorbereidingen op de verkiezingsavond. Naar verwachting zal burgemeester Patricia Hoytink-Roubos tussen 21.00 en 21.30 uur met de eerste tussenstand komen. Daarbij gat het om de vandaag a getelde stemmen die maandag en dinsdag zijn uitgebracht op de speciaal daarvoor geopende stembureaus in Elst, Heteren en Zetten.

De raad in Overbetuwe telt 29 zetels. Vier jaar geleden kozen de inwoners alsvolgt:

CDA 9 zetels, GBO (4), GroenLinks (4), D66 (4), VVD (3), BOB (2), PvdA (2) en ChristenUnie (1).

Tellen al begonnen

In sportcentrum De Helster in Elst is vanochtend begonnen met het tellen van de stemmen die maandag en dinsdag al in Overbetuwe zijn uitgebracht. Die stemmen vormen ook de eerste tussenstand, maar die wordt pas om 21.00 uur, als de stembussen zijn gesloten, bekend gemaakt. Achter de schermen zijn deze drie verkiezingsdagen ruim 50 ambtenaren en nog een 250 vrijwilligers actief in Overbetuwe.

Volledig scherm In de Helster in Elst is begnnen met het tellen van de maandag en dinsdag uitgebrachte stemmen. © dG