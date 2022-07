CDA Lingewaard stuurt brandbrief naar stikstofminister: ‘Balans in maatregelen lijkt zoek’

Denkt u dat deze brandbrief de minister op andere gedachten brengt?

Raadslid Harrie Arends; ,,Nee. En dat hoeft ook niet, want we onderschrijven de stikstofdoelen. Het is tijd om door te pakken, maar wél doelgericht. In de brief roepen we de minister dan ook op zich te scharen achter de plannen van de provincie Gelderland, die het stikstofprobleem al langer wil aanpakken. Zónder het onteigenen of uitkopen van boeren. De brief is vooral een steuntje in de rug voor de Gedeputeerde Staten en met name gedeputeerde Peter Drenth. Ik hoop dat de brief - die we spontaan hebben opgesteld zonder contact met boeren - op een bureau van een ambtenaar belandt. Die het signaal dan op de juiste plek terecht laat komen.”