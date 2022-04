Chantal Teunissen wordt wethouder in Overbetuwe; ‘het voelt als thuiskomen’

Teunissen (43) woont sinds 2015 in Driebergen met haar partner en drie kinderen. Voor die tijd woonde ze in Lent, Nijmegen en Oosterhout en was voor het CDA al gemeenteraadslid en fractievoorzitter in Nijmegen. Komende maand wordt ze benoemd als wethouder in Overbetuwe, een parttime functie voor drie dagen in de week. ,,Ik woon vanwege de liefde in Driebergen, maar kom nog vrijwel wekelijks in Lent waar mijn moeder woont. Dus het lijkt me fantastisch om in Overbetuwe te werken. Toch mijn eigen omgeving.”