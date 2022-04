Chef-kok Willem (61) van Rijnzicht is nu vrijwilliger: ‘Ik wilde het rustiger aandoen na dertig tropenjaren’

Inbreker laat Betuwe in eerste kwartaal links liggen, met uitzonde­ring van Bemmel

BEMMEL - Woninginbraken lijken een zeldzaamheid in de Betuwe te worden. Er waren in de eerste drie maanden van het jaar tussen Doornenburg en Dodewaard ‘maar’ 26 inbraken of pogingen daartoe. Alleen Bemmel werd niet ontzien.

4 april