Cultuurprijs Huissen voor Bevelander Muzikanten: ‘Een waardige en terechte winnaar’

HUISSEN - De muziekvereniging Bevelander Muzikanten is zaterdagmiddag onderscheiden met de Cultuurprijs Huissen 2022. Piet Schrijver kreeg de prijs uitgereikt van wethouder Aart Slob.

Het was de eerste keer dat de organisatie van de jaarlijkse Cultuurprijs in handen was van de stichting Vrienden van Huissen. Dit werd de voorgaande jaren door de Bevelanders georganiseerd.

De muziekvereniging viel nu dus zélf in de prijzen. Volgens de jury meer dan logisch, want door de decennia heen drukte de Bevelanders een grote stempel op Huissen. Zo werd het 450-jarige jubileum van de Huissense Gilden in 1986 aangehaald, net als bijvoorbeeld de Orde van de Foekepot aan de vooravond van het carnaval tussen 2001 en 2016.

51 jaar

‘Ik denk dat de winnaar van vandaag weinig toelichting behoeft. Immers wie kent deze blaaskapel niet. Al 51 jaar laten zij zich horen bij allerlei evenementen, klein of groot het maakt niet uit. Maar het bijzondere aan deze kapel is dat ze het niet alleen bij muziek laten. En dat is vooral de reden van de stichting waarom de Bevelander Muzikanten de prijs hebben gekregen', luidde het juryrapport. ‘Kortom, voor ons een waardige en terechte winnaar.’

De uitreiking vond plaats in café Het Moment in Huissen.