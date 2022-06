D66 wil inzicht in straatintimidatie in Overbetuwe: ‘De incidenten baren de mensen echt zorgen’

ELST - Hoeveel jonge vrouwen worden in Overbetuwe op straat lastiggevallen? En als de gemeente dat niet weet, is ze dan bereid onderzoek te doen naar straatintimidatie in Overbetuwe? Vragen van D66 aan het gemeentebestuur.

D66-raadslid Janita Hanekamp-Janssen noemt de recente incidenten in Lingewaard, waar drie vrouwen op straat werden lastiggevallen, als acute aanleiding voor haar vragen. Maar ook een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat meldt dat in 2021 twee op de drie vrouwen tussen 12 en 25 jaar oud op straat worden lastiggevallen.

Gevoel van onveiligheid

,,Er kwam ook een vraag over uit het publiek tijdens het laatste verkiezingsdebat in Zetten, maar toen was er geen tijd meer om die te beantwoorden. Na afloop werd ik wel door verschillende vrouwen aangesproken over dit onderwerp. Niet met concrete voorbeelden, maar ze hadden het wel over een algemeen gevoel van onveiligheid. Vooral ’s avond op fietsroutes en bijvoorbeeld in tunneltjes in Elst. Alleen daarom al zou ik graag horen of er sprake is van een gevoel van onveiligheid of echte onveiligheid”, zegt Hanekamp-Janssen.

,,Eigenlijk wilde ik die vragen na de zomer stellen, als het weer vroeger donker wordt. Maar ik hoor om me heen dat de incidenten in Lingewaard de mensen echt zorgen baren. Daarom stel ik de zaak nu aan de orde.”

Cijfers of onderzoek

Hanekamp-Janssen wil weten of Overbetuwe over cijfers met betrekking tot straatintimidatie van vrouwen in de gemeente beschikt. Mochten die er niet zijn, dan zou D66 graag zien dat er alsnog onderzoek naar het lastig vallen van vrouwen op straat en als onveilig ervaren locaties wordt gedaan. Ook wil ze weten of er in Overbetuwe plekken door politie of toezichthouders in de gaten worden gehouden en of Overbetuwe over een plan van aanpak van straatintimidatie beschikt en welke maatregelen er zijn genomen of in voorbereiding zijn.

In Lingewaard werden vorige maand, kort na elkaar, drie vrouwen lastig gevallen op straat. Het gaat om zaken aan de Duisterestraat in Doornenburg, de Lodderhoeksestraat en Boerenhoek in Angeren en de Olyhorststraat in Gendt. Bij de zaak in Doornenburg ging het om seksueel lastigvallen van een jonge Doornenburgse, die alleen over straat liep op weg naar huis.

Jonge vrouwen waarschuwen

De politie heeft die zaak nog steeds in onderzoek en wil geen mededelingen over de voortgang doen zolang het onderzoek nog gaande is. De politie hield de zaak eerder helemaal buiten de publiciteit, maar kwam begin deze maand wel met summiere informatie naar buiten nadat inwoners van Doornenburg de zaak via een lokale website wereldkundig maakten. Dat was volgens de betrokkenen vooral gedaan om vrouwen in de Lingewaardse dorpen te waarschuwen om niet alleen over straat te gaan.