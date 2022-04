Daar gaan de kerkbanken van de Willebrorduskerk in Herveld: ‘Ik ga zelf een kerk beginnen’

Letsch baalt van optreden Vitesse: ‘Play-offs worden in deze vorm niets’

TILBURG - Vitesse staat al op twaalf nederlagen in dit seizoen. Het verlies bij Willem II (1-0) kwam hard aan bij Thomas Letsch. De Duitse coach was ontgoocheld door het zielloze optreden in Tilburg. ,,We liggen nog steeds op koers voor de play-offs, maar dat wordt in deze vorm niets”, sprak hij.

24 april