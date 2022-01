De Betuwe is een toeristische troef, ook in coronatijden

Betuwe in Business Van Bemmelse interieur­bou­wer Hans Feijen krijgt overheid wél een pluim voor coronas­teun

De Betuwe is in trek als vestigingsplek voor bedrijven. In deze rubriek zetten we wekelijks ondernemers in de spotlights. Aflevering 11: Hans Feijen van interieurbouwer Feijen SP in Bemmel. ,,De telefoon hier viel helemaal stil.”

