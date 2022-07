De Borgwal vijf keer op rij Excellente School: ‘Weinig felicitaties van andere basisscholen’

BEMMEL - Van lang niet alle basisscholen in de omgeving ontving Daltonbasisschool De Borgwal in Bemmel felicitaties voor het behalen van het predikaat Excellente School. Dit jaar voor de vijfde keer op rij.

,,Misschien is er sprake van afgunst. Ik weet het niet. Maar wij maken dit wel bekend en vieren het met de kinderen, het personeel en de ouders omdat wij trots op de titel zijn”, zegt directeur Christine van Mullem. De jury Excellente Scholen kijkt naar bijzondere kwaliteiten van een school. De onderwijsexperts waren onder de indruk van de pauzesport en wisselklassen.

Briljant

Youri Schamp, vader van twee leerlingen en lid van de medezeggenschapsraad, en leerkracht Annemieke Keersmaekers begrijpen dat wel. ,,De pauzesport vind ik ronduit briljant. Elke ochtend sporten en bewegen de kinderen in de pauze. Gymdocenten bieden dagelijks een gevarieerd programma aan. Ik vind dat super”, zegt Schamp.

Daarnaast is hij razend enthousiast over het aanbod leren en bewegen. ,,Groepsdocenten gaan naar buiten. Ze geven bijvoorbeeld een reken- of leesopdracht terwijl de kinderen bewegen, een oefening doen. Ik vind dat geweldig”, aldus het mr-lid.

Extra aandacht

De jury zag ook veel potentie in de wisselklassen en doelenkaarten. Dat werkt zo: voor aanvang van een lesperiode maken leerlingen voor rekenen en spelling een toets die vergelijkbaar is met een test aan het eind van dat blok. ,,Zo kunnen wij zien waaraan zij de komende maanden extra aandacht moeten besteden. Aan het eind van de periode maken ze weer zo’n toets en kunnen ze de resultaten vergelijken”, zegt Keersmaekers.

Ook daarmee onderscheidt De Borgwal zich volgens haar van andere basisscholen in de regio rond Bemmel. ,,Daarnaast kijken wij verder dan naar onderdelen als taal, rekenen en lezen. Hoe belangrijk die ook zijn, we willen de kinderen zich ook laten ontwikkelen op gebieden als muziek, drama en onderzoek doen”, zegt de docent.

Wisselklassen

Volgens de jury Excellente Scholen springen de wisselklassen eruit. Andere basisscholen zouden daaraan een voorbeeld kunnen nemen. Keersmaekers geeft zelf les in de wisselklas. Elke klas van elk leerjaar wordt een dagdeel per week gesplitst. Leerlingen krijgen dan in kleine groepen les op een niveau dat bij hen past. ,,De ene groep krijgt zo extra aandacht en ondersteuning. De juf of meester heeft daar tijd voor. Een andere groep krijgt ruimte voor uitdagende taken, bijvoorbeeld op het gebied van onderzoek doen.”

Deze klassen passen volgens Keersmaekers in het zogeheten excellentieprofiel ‘Een passend en breed beredeneerd aanbod voor ieder kind, waardoor talenten worden ingezet’. En volgens Van Mullem stimuleert de school de leerlingen gebruik te maken van hun talenten. ,,Een leerling die minder goed in rekenen is, kan misschien heel goed een gymoefening voordoen of de musical presenteren. Dat is goed voor het zelfvertrouwen van het kind.”

Extra bijkomstigheid

Het predicaat Excellente School is volgens haar vooral een bevestiging voor iedereen die bij de school betrokken is dat het goed gaat. Een extra bijkomstigheid is het als hierdoor ouders eerder voor De Borgwal kiezen. Voor Schamp was dit niet de reden. ,,Wij zochten een school waar Daltononderwijs werd gegeven, waar een beroep wordt gedaan op de zelfstandigheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van de kinderen.”

Al het extra’s dat de school biedt, juicht hij toe. ,,Ik denk dat hierdoor de kloof tussen wat ouders van een school verwachten en het daadwerkelijke onderwijsaanbod op De Borgwal kleiner is dan bij andere basisscholen. Daar zit niet heel veel ruimte tussen. En daar zijn we zelf bij. Ook ouders hebben hun inbreng.”

De Borgwal is de enige school in de gemeente Lingewaard met het predicaat. Ook daar is Van Mullem trots op. ,,Waarom andere scholen de titel niet krijgen of zich niet opgeven, weet ik niet. Het is veel werk en je moet de school openstellen voor eerst de Onderwijsinspectie en dan de jury. Dat wil niet iedere school.”

Wat maakt een basisschool excellent? De minister van Onderwijs heeft tien jaar geleden het predicaat Excellente School in het leven geroepen. Doel ervan is dat de scholen streven naar verbetering en bereid zijn om hun expertise te delen, zodat andere ervan kunnen leren. Een school wordt niet zomaar excellent. De inspectie van Onderwijs moet oordelen dat een school goed is. Een voldoende is niet goed genoeg. En de scholen moeten ergens in uitblinken. Het gaat dus om scholen die kwalitatief goed onderwijs en bijzondere extra’s bieden.



Een onafhankelijke jury oordeelt of een school het predicaat excellent verdient. Op dit moment zijn ongeveer 40 basisscholen in Nederland excellent. Een veelvoud daarvan heeft zich aangemeld om beoordeeld te worden, maar kwam niet door de selectie.



Heeft het een voordeel om op een excellente school te zitten? Ja, want deze scholen krijgen meer ruimte van het ministerie van Onderwijs om te experimenteren. Zo wil het ministerie scholen stimuleren te innoveren. Niet alle scholen doen hier aan mee, omdat het ook tijd kost. Is het erg als jouw school niet excellent is? Nee, het kan nog steeds een fantastische school zijn. Bovendien moet een school maar net bij een kind passen.