De das gespot in Bemmelse Waard

De beelden, geschoten op donderdagavond 2 november, zijn door de beheerders van de Facebookpagina van de Bemmelse Waard online geplaatst. ,,Erg leuk. Het landschap verandert, blijkbaar voelt de das zich er nu thuis’’, vertelt Rick Basten, boswachter van Staatsbosbeheer en vooral actief in de nabijgelegen Gelderse Poort.



Bevers, reeën, vossen, runderen, paarden en ooievaars kwamen al voor in de Bemmelse Waard, een natuurgebied ten oosten van Lent en ten zuiden van Bemmel aan de noordoever van de Waal. De das was er nog niet eerder waargenomen. Basten: ,,De das zat al wel in de Ooijpolder en sinds kort ook in de Gendtse Polder. Waar deze das vandaan komt, weet ik niet. De das kan zwemmen, maar ik denk niet dat hij de Waal is overgezwommen. Wellicht dat hij 's nachts over de brug naar de overkant is gelopen.’’