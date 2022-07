De jacht op de fietsende foutstaller is nu echt geopend

Tientallen… Joh, dat is er dus wel één in de week. Soms zelfs twee. Het moet niet gekker worden. En dat in de hele gemeente Overbetuwe.



Dus soms staat er eentje in Hemmen op de stoep, de volgende maand ligt er een fiets in de struiken in Herveld. Klaagkampioen is waarschijnlijk Elst. Daar wordt de gigabrede Dorpsstraat verdeeld over rijbaan, belastingvrije terrassen, parkeervakken, blindengeleidestroken en hinderlijk opgestelde reclameborden.