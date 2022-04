De Lingewaardse toeristenkaart is niet aan te slepen: ‘Het is een soort visitekaartje’

Eén ding viel Lidia van Ingen op toen ze vorig jaar in Lingewaard kwam werken: ,,Het gebrek aan informatie”, zegt de centrummanager. En dat is zonde, vindt de Utrechtse, want volgens haar heeft dit gebied genoeg te bieden voor bewoners en toeristen. Maar dan moeten die wél weten wat er te doen is.

Zo ontstond het idee voor een toeristische kaart, die onlangs in een oplage van 10.000 exemplaren is gedrukt en gratis te krijgen is bij onder meer musea, winkels, hotels en campings in de regio.

Quote Er komt ieder jaar een kaart, volgend jaar met nog meer loop- en fietsrou­tes Lidia van Ingen

Het doel: Lingewaard uit het dal van de grote steden Arnhem en Nijmegen trekken. ,,Als ik zeg dat ik in Lingewaard werk, krijg ik soms te horen: wat is dat? Dat moet echt anders”, vindt Van Ingen. De kaart moet toeristen verleiden om de karakteristieke kernen op te zoeken. Zodat het straks net zo vanzelfsprekend is om een dagje naar Huissen of Gendt te gaan als naar Burgers’ Zoo in Arnhem of het historische centrum van Nijmegen.