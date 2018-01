De mooiste benen van het land willen in de Lingewaardse gemeenteraad

BEMMEL - Jongeren in de gemeenteraad zijn een zeldzaamheid. Met Douce Endlich (28) haalt Lingewaard een jonge politica binnen, die ook nog eens de mooiste benen van Nederland had.

Eerlijk is eerlijk. Had D66 Lingewaard de zoveelste kleurloze, blanke man op plek twee op de lijst gezet voor de komende raadsverkiezingen, dan had niemand daarvan opgekeken.



Maar Douce Endlich uit Bemmel (28) is het tegenovergestelde. Beeldschoon met onwaarschijnlijk lange benen: 110 centimeter, vanaf de heup gemeten. In 2010 goed voor de titel De mooiste benen van Nederland, een wedstrijd uitgeschreven door de glossy Cosmopolitan en Gillette.

Scheerschuim

Quote Ineens ben je 'hot and happening'. Ik werd uitgenodigd om modeshows te lopen Aankomend D66 raadslid Douce Endlich van Lingewaard De prijs van de benenwedstrijd: twee pagina's in het magazine, 1.000 euro en een lading scheerschuim en scheermesjes. ,,Het jaar daarna mocht ik in de jury zitten. En nog leuker, ineens ben je hot and happening. Ik werd uitgenodigd om modeshows te lopen.’’



Endlich is een sportfanaat. Ze liep de marathon van Amsterdam in 2016 en is nu in training voor een survivalrun in Drenthe, waar ze samen met haar vader aan meedoet.

Geen lichtgewicht

Belangrijker voor Lingewaard: ze is geen lichtgewicht. Endlich is meester in de rechten en werkt op de Rechtbank Arnhem. I,,k schrijf de uitspraken voor de rechter, in klare taal. Dat moet, want we krijgen telefoontjes van mensen die zeggen: 'Ik heb de uitspraak gekregen en nu?'’’

,,Dit moet ook hoognodig in het gemeentehuis gebeuren. Ik zie politieke besluiten waar geen touw aan vast is te knopen. Dat moet toegankelijker. Verder mogen de betogen in Lingewaard compacter. Er zijn raadsleden die zichzelf erg graag horen praten. Toen ik hier voor het eerst in de raadzaal zat, werden er ellenlange stemverklaringen gegeven. Dat is nu gelukkig aan banden gelegd: één minuut en dat vind ik nog lang. Dat ken ik niet van Almelo, waar ik op de achtergrond ook met D66 meedraaide.’’