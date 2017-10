'De overheid is gevaarlijker dan een clubhuis van No Surrender'

Moet een dorp als Doornenburg bang zijn voor de motorclub No Surrender ? Volgens het Openbaar Ministerie wel, want sinds jaar en dag stelt het openbaar ministerie (OM): ‘Het zijn criminele bendes en daar moet een verbod op komen’. Maar toch is er tot op heden in Nederland geen enkele motorclub verboden en ontbonden. Het OM heeft het wel geprobeerd, maar kreeg in 2009 de deksel op de neus van de Hoge Raad. Een verloren zaak dus en terecht.

Dit is een opiniebijdrage van advocaat Roy van der Wal

Anno 2017 is het standpunt van het OM ongewijzigd, sterker nog op het moment van schrijven probeert men het opnieuw. Maar er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, want tegenwoordig worden burgemeesters voor het karretje van het OM gespannen. Clubhuizen worden op last van burgemeesters gesloten op basis van bestuursrechtelijke bevoegdheden. Een stuk eenvoudiger, want een rechter mag niet in de stoel van de burgemeester gaan zitten.

Hoe werkt dat in de praktijk? Burgemeesters ontvangen van de politie bestuurlijke rapportages waarin wordt gesteld dat de openbare orde en veiligheid in het gedrang is. Rapportages gebaseerd op gissingen en vermoedens, maar voor burgemeesters wel voldoende om een clubhuis te sluiten. Het is mij en collega-advocaten een doorn in het oog, want hoe verweer je je tegen dit soort rapportages? In het strafrecht door op basis van de feiten vast te stellen dat deze aannames niet worden onderbouwd door objectief verifieerbare bewijsmiddelen. Korte metten maakt de strafrechter hiermee en daar is het OM zich terdege van bewust.

Aannames en vermoeden

Een sprekend voorbeeld is het clubhuis van No Surrender in Emmen dat eerder dit jaar werd binnengevallen en op last van de locoburgemeester werd gesloten en afgebroken. De driehoek, bestaande uit de locoburgemeester, de korpschef en de officier van justitie, belegde een persconferentie en de voltallige pers was aanwezig. Op basis van een twee jaar durend onderzoek zou zijn gebleken van grootschalige handel in (hard)drugs in het clubgebouw. Beelden van kilo’s in beslag genomen blokken cocaïne en talloze onderschepte drugsleveringen stel ik me hier dan bij voor. Volgens het OM zou het leven van de locoburgemeester zelfs in gevaar zijn in verband met de sluiting van het clubhuis. De locoburgemeester is vervolgens ondergedoken in het buitenland.

Aannames en vermoedens, gepresenteerd als vaststaande feiten, zuiver om de publieke opinie te beïnvloeden. En daar lijkt men aardig in te slagen. Toch hou ik me liever bij de feiten want die spreken immers voor zich. In het clubhuis dat twee jaar lang is afgeluisterd zijn geen verdovende middelen aangetroffen. Bij één lid van de club is 1,3 gram speed aangetroffen met een straatwaarde van een portie patat. De locoburgemeester knipte drie weken later weer een lintje door in de stad want de dreiging was voorbij. Waaruit de dreiging bestond en hoe deze dreiging is weggenomen is mij tot op de dag van vandaag een volstrekt raadsel, want het onderzoek naar de bedreiging is afgerond zonder dat er aanhoudingen zijn verricht.

Niet bang

Moet een dorp als Doornenburg bang zijn voor No Surrender, dat was de vraag. Als advocaat sta ik regelmatig No Surrender (leden) bij en laat ik deze vraag daarom als volgt beantwoorden. Een overheid die regels van behoorlijk bestuur aan haar laars lapt, haar burgers bewust angst aanjaagt door vage verdenkingen als feiten te presenteren, baart mij oprecht meer zorgen. Een clubhuis van No Surrender op een verlaten industrieterrein waar wat stoere mannen met leren hesjes samen een biertje drinken? Nee, het lijkt me niet dat men daar bang voor hoeft te zijn.

Mr. drs. Roy van der Wal studeerde Nederlands recht in Nijmegen en daarna Bestuurskunde in Enschede. Hij runt een advocatenkantoor in Hengelo (O) en is gespecialiseerd in strafrecht.