De sfeer in Huissen zit er goed in, alle wandelaars krijgen applaus vanaf het terras

HUISSEN - Elke wandelaar krijgt dinsdagochtend applaus vanaf het terras van Het Moment in Huissen. De eerste dag van de Vierdaagse is vanwege de hitte dan wel afgelast, honderden wandelaars zijn deze dinsdag toch op pad gegaan. En daarom zijn de terrassen in het centrum van Huissen zo goed als vol.