De veertigste Pukkeltocht is behoorlijk pittig: niet voor ongetrainde fietsers

Gerrit Prinsen (68) is een van de veteranen van de tocht. Hij was er bijna elke editie bij en is ook zondag weer van de partij. ,,Wat de tocht zo leuk maakt, is dat je in een schitterende omgeving fietst. Er zijn weinig plekken in Nederland die zo mooi zijn.”

Toch waarschuwt Prinsen dat je als ongetrainde fietser er niet aan hoeft te beginnen. ,,Het is een pittige tocht met veel heuveltjes en hoogtemeters. Even voor de beeldvorming: in Frankrijk zit je boven de 3000 hoogtemeters, in Zuid-Limburg kom je wel aan 1000 hoogtemeters. De Pukkeltocht heeft ieder jaar 800 à 900 hoogtemeters, dus dat is best een uitdaging.”

De Huissenaar is klaar voor de tocht. ,,Ik fiets nog elke dag en voel me fit. Gisteren heb ik 90 kilometer gefietst, de dag ervoor zelfs 105 kilometer. Ik denk dat ik van de leden van de club de meeste kilometers maak. Ik vind het nog elke dag leuk om te doen.”

Tippen aan Zuid-Limburg

De naam ‘Pukkeltocht’ komt voort uit de heuveltjes die door de renners beklommen moeten worden, zo weet Frits Jansen. Hij is een van de organisatoren. ,,Het zijn er nogal wat ja. Dit wordt de veertigste editie, een jubileum dus. Qua aantal deelnemers hopen we het aantal van vorig jaar, zo’n driehonderd, te evenaren.”

De tocht leidt de deelnemers over de Oude Holleweg, die met stijgingspercentages tot 13 procent kan tippen aan het Limburgse landschap. Ook de Ubbergse Holleweg en de Zevenheuvelenweg zijn uitdagende stukken in het parcours. ,,Vorig jaar hadden we een paar deelnemers uit Limburg, die waren verrast door de omvang en steilte van de klimmetjes”, aldus Jansen, die weet te melden dat er ook dit jaar deelnemers van buiten de regio present zullen zijn.

Gratis foto

Het parcours is volgens hem bewust uitgekozen. ,,Iedereen kent de Veluwe en de Posbank, daar zijn al zoveel fietstochten. Oosterbeek, Doorwerth, we kennen het wel. Het Rijk van Nijmegen is relatief onbekend maar met het gevarieerde landschap minstens zo mooi.”

Hij hoopt dat potentiële deelnemers kiezen voor deze relatief kleine tocht, en niet voor de grotere commerciële tochten. ,,Het kost bijna niks, 8 euro maar. Daarvoor krijg je ook nog een gratis foto die van je gemaakt wordt tijdens de tocht. Bij die grote tochten betaal je al gauw 30 tot 40 euro, terwijl dit minstens net zo leuk is.”

Inschrijven voor de Pukkeltocht kan nog via de website pukkeltocht.twctverzetje.nl. Deelnemers kunnen kiezen uit een afstand van 90 of 120 kilometer. De start is voor beide afstanden mogelijk tussen 08.30 en 11.00 uur bij het clubhuis van ’t Verzetje in Bemmel.