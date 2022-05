Deel grootste Betuwse zonnepark later aangelegd, door dalende subsidie en stijgende kosten

Wijkplat­form zeer kritisch over snelfiets­pad Els­t-Oosterhout

ELST - Het wijkplatform Elst-Oost maakt zich grote zorgen over de verkeersveiligheid en fietsveiligheid op het nieuw aan te leggen snelfietspad tussen Elst en Oosterhout. Wel is er twijfel of het wijkplatform de aangewezen partij is om bezwaar tegen de plannen te maken.

18 mei