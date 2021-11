Désirée en dochter Isis laten kinderen voor dichte deur staan met Sint Maarten: ‘Zingen slaan we over!’

video Is de opening van het carnaval in Huissen meteen ook het laatste feest van dit seizoen?

Het carnavalsseizoen is in Huissen om 11.11 uur officieel geopend, in een afgeschermde ruimte op de Markt. Maar mogelijk is het voorlopig meteen weer de laatste leut. Zaterdag is het de bedoeling dat in De Gouden Engel zo’n vijfhonderd mensen de nieuwe Huissense prins onthalen.

17:13