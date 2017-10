Devon en Sep (7) willen keihard door de bocht als Max

Vis

Sep voelt zich als een vis in het water in zijn kart en droomt ervan in de Formule 1 te racen. Ook hij wil de nieuwe Max Verstappen worden. ,,Al ben ik ook wel een beetje fan van Lewis Hamilton, want die heeft veel gewonnen’’, zegt hij. Sep leerde karten in Oss en Eindhoven. Hij heeft onlangs zijn examen gehaald en gaat nu op voor een racelicentie. Als hij die heeft, mag de jonge Wageninger wedstrijden rijden. ,,Je moet er veel voor weten’’, zegt Sep. ,,Niet alleen dat het gas links zit en de rem rechts. Je moet ook leren wat alle vlaggen betekenen.’’



Hij is een echte stuiterbal, zegt zijn moeder Charlotte. ,,Maar zodra Sep zijn helm opzet, is hij zen. Hij rijdt beheerst en gecontroleerd. Hij kijkt niet alleen de bocht in, maar is in staat om verder vooruit te kijken. Hij heeft er echt gevoel voor.’’



Sep heeft in tegenstelling tot andere jongens op zijn kartschool, geen vader met een achtergrond in het racen. ,,Ik heb wel eens gekart tijdens een vrijgezellenfeest. Maar daar houdt het op’’, zegt Wouter Harmsen. ,,Het racen komt echt vanuit Sep zelf.’’ Die heeft inmiddels een eigen kart, waarmee hij snelheden van 80 kilometer per uur haalt. Zijn vader rijdt hem overal naartoe. ,,Ook naar het buitenland’’, zegt Sep. ,,Daar ben ik al twee keer geweest.’’



Hij hoopt er nog vaak te komen voor wedstrijden. Net als Max Verstappen.