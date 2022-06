Deze Bemmelse tuinder is bijna van het gas af: ‘Maar kopen mensen straks nog een bloemetje?’

Biomassa­cen­tra­le Bemmel mag blijven draaien, bezwaarma­ker Vollen­broek krijgt ongelijk

ARNHEM/ BEMMEL - De provincie Gelderland heeft terecht een natuurvergunning afgegeven voor de biomassacentrale in Bemmel. De stelt de bestuursrechter in Arnhem. Een verzoek van de milieuclub Mobilisation for the Environment (MOB) om de centrale te sluiten is afgewezen.

