Dierenbescherming wil einde Paardenmarkt Elst: niet duidelijk van wie de dieren zijn

Wijchenaar Rob Engels wet­hou­ders­kan­di­daat in Overbetuwe

5 april WIJCHEN - Wijchenaar Rob Engels wordt waarschijnlijk wethouder voor de VVD in de gemeente Overbetuwe. De VVD is daar met de partijen CDA en GBO in gesprek over de vorming van een coalitie en heeft Engels als wethouder voorgedragen.