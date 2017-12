Dieven kerstversiering in Bemmel 'haarscherp' op camerabeeld

Canadees Elwin mist grootouders uit Gendt en stapt in vliegtuig

13:02 GENDT - Elwin van Alst (24) uit Toronto is gek op zijn opa en oma's uit Gendt. Graag had hij met hen kerst gevierd in Canada, maar ze zijn in de tachtig en vliegen lukt niet meer. Wat doe je dan? Nou, dan stap je zelf in het vliegtuig naar Nederland.