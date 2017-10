Dit jaar geen kerstpakketten ouderen door mislukken Stichting Messi

Nepcollectant houdt Gendt in greep

10:25 GENDT - Een nepcollectant van Stichting Alzheimer Nederland houdt inwoners van Gendt al een week bezig. De lokale afdeling vreest de gevolgen. De collectant is in naam van Stichting Alzheimer Nederland actief in de Molenwijk in Gendt, met onrust in het dorp tot gevolg.